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Президент ознайомився з оперативною обстановкою на передових позиціях ЗСУ на Донбасі

11 квітня 2020 року - 14:50

Президент ознайомився з оперативною обстановкою на передових позиціях ЗСУ на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою у зоні проведення Операції об'єднаних сил, відвідав передові позиції Збройних сил України. Зокрема, він побував на ділянці розведення сил і засобів сторін № 3 «Петрівське».

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на цій ділянці. Президенту доповіли, що протягом останнього часу ситуація тут контрольована та спокійна.

«Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на землі Донбасу запанував мир», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Президенту розповіли про особливості спостереження за пересуванням підрозділів бойовиків.

Потому Глава держави відвідав одну з частин, де вручив ще трьом військовим цінні подарунки як подяку за службу.

Володимир Зеленський попросив військових берегти своє життя та здоров’я.

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Робоча поїздка Президента України до Донецької та Запорізької областей

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