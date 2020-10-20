Президент ознайомився з перебігом «Великого будівництва» на Луганщині

Під час робочої поїздки в Луганську область Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ремонту автодороги державного значення Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ.

Відновлення 35,7 км цього автошляху розпочалося у серпні 2020 року в межах Національної програми «Велике будівництво». Вартість ремонту становитиме 759 млн грн.

Як доповів Президентові голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков, на трасі Р-66, яка переходить у автодорогу Т-1316 до КПВВ «Золоте», нижній шар влаштований на всій ділянці, що ремонтується, залишилося зробити верхній шар, нанести розмітку та облаштувати інфраструктуру.

Також, за його словами, дорога від Сєвєродонецька до Станиці Луганської повністю завершена.

У травні цього року Глава держави, перебуваючи з робочою поїздкою на Луганщині, наголошував, що дорога Сєвєродонецьк – Станиця Луганська є однією з пріоритетних, адже дуже важлива як для українців, які мешкають на підконтрольній частині, так і для тих, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Олександр Кубраков зазначив, що загалом у Луганській області заплановано відремонтувати понад 300 км доріг. Відповідно до доручення Президента, пріоритет надається дорогам, які ведуть від КПВВ в область і далі.

«Залишилося трохи попрацювати, й усі дороги державного значення за наступний рік ми завершимо», – сказав голова Укравтодору, доповідаючи про виконані роботи та плани на 2021 рік.

У Донецькій області, за словами Олександра Кубракова, нині два головних проекти. Перший – траса Н-32 від Покровська до Бахмута, яка буде завершена цьогоріч. На ній уже відкрито для проїзду шість штучних споруд. Це мости, які були зруйновані під час бойових дій у 2014 році. Другий об’єкт – траса М-03 Київ – Довжанський, яка буде повністю завершена на підконтрольній території.