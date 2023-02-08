Президент ознайомився з підготовкою українських захисників на британській військовій базі

У межах візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком відвідав військову базу Bovington Camp, на якій відбувається підготовка українських військовослужбовців.

Глава держави ознайомився з навчанням українських екіпажів на британському основному бойовому танку Challenger та іншій броньованій техніці. Президентові продемонстрували практичні елементи тренувального курсу.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та командуванням бази.

«Я побачив, що хлопці готові навчатися швидко. Наші військовослужбовці проявляють старанність і поспішають якнайшвидше опанувати нові навички, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території. Бачу, що тут є все необхідне для цього, зокрема й потужні танки. Саме такі, як нам потрібні. І ми робимо все, щоб вони так само швидко з’явилися на полі бою», – зазначив Глава держави.

Президент вручив українським військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня й медалями «За військову службу Україні» були відзначені танкісти, десантники та механіки ЗСУ.