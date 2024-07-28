Президент ознайомився з процесом відбудови пошкодженого житла на Харківщині

У межах робочої поїздки до Харківської області Президент Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі, оглянув відновлені багатоквартирні будинки та поспілкувався з мешканцями.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів Главі держави, що торік відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зокрема, провели комунікації, реставрували фасад, облаштували місця загального користування.

Також тривають роботи з відновлення місцевої амбулаторії, які планують завершити цьогоріч у жовтні.

Крім того, Олег Синєгубов розповів про проєкт зі спорудження підземних блоків обласної лікарні, де мають намір облаштувати й операційні. За його словами, загалом на Харківщині зараз реалізують 70 проєктів із відбудови житлового фонду й лікарень. Вони увійшли до Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні. Ці проєкти фінансуються за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Під час спілкування з Президентом люди подякували за підтримку у відновленні їхнього житла та висловили сподівання на реалізацію проєктів, які сприятимуть поверненню українців додому.