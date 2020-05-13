Президент ознайомився з продукцією швейної фабрики на Чернігівщині

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Чернігівської області відвідав швейну фабрику «ТК-Стиль».

Засновник підприємства Олександр Соколовський ознайомив Главу держави зі зразками захисних комбінезонів для медичних працівників, які виготовляють на підприємстві. Комбінезони мають різні типи захисту, залежно від потреб медиків. Для їхнього пошиття використовуються різні тканини та технології.

Президент ознайомився з роботою експериментального цеху. Олександр Соколовський зазначив, що на базі фабрики створене підприємство, де виготовлятимуть лише захисний одяг для медичних працівників. Для цього в Німеччині закуплене новітнє обладнання, кожної зміни на підприємстві працюватиме 16 осіб. При виробництві костюмів використовуватиметься ультразвукове зварювання, що забезпечить високий рівень якості.

Також Володимир Зеленський відвідав розкрійне та швейне виробництво. Олександр Соколовський пояснив, що одяг, який виготовляється на фабриці, експортують до країн Євросоюзу та до США.

«Ми постійно оновлюємо наше обладнання», – сказав засновник підприємства.

Президент ознайомився з роботою навчального центру підприємства. Олександр Соколовський розповів Главі держави про проблему підготовки кадрів. У Чернігові працює лише одне профтехучилище, яке набирає недостатню кількість учнів. Тому фабрика «ТК-Стиль» спільно з Чернігівською торгово-промисловою палатою розробили проект школи швейної майстерності на базі підприємства, де майбутні фахівці здобувають професію лише за два місяці з можливістю одразу працевлаштуватися. У навчальному центрі отримали кваліфікацію вже 32 особи.

Володимир Зеленський позитивно оцінив ідею створення навчального центру.

«Мені здається, що це непогана ідея. Треба поговорити з МОН. Тому що якщо у нас у профтехучилищах немає набору, а є спеціальність, там працюють люди, які можуть передати досвід. Може, їм не вистачає практики? Може, це непогано – взяти профтехучилища й подивитися на галузеві підприємства», – зауважив Президент.