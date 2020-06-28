Президент ознайомився з реалізацією програми «Велике будівництво» на Волині: цього року буде добудовано об’їзну дорогу навколо Луцька

Під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з відновленням автодоріг в межах реалізації в регіоні Національної програми «Велике будівництво».

Глава держави оглянув ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-19 Доманове (на місто Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на місто Бухарест).

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів, що цього року буде добудовано об’їзну дорогу навколо Луцька. 31 липня відкриють першу ділянку цього автошляху.

Загалом, за словами очільника Укравтодору, в області цього року планували добудувати 156 км доріг державного значення, однак зможуть збільшити цю цифру до двохсот.

Крім того, голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що цьогоріч у регіоні планується побудувати 91 кілометр доріг місцевого значення та 47 кілометрів комунальних автошляхів. У цілому буде 330-350 кілометрів доріг.

«Це прекрасний результат. Дай бог, щоб ми в цьому році все це зробили», – наголосив Президент.

Голова Волинської облдержадміністрації зауважив, що також треба розширювати ділянку міжнародної траси М-19, яка пролягає через Волинську область, через великий потік транспорту, що прямує з країн Європейського Союзу.

Траса М19 – це дорога міжнародного значення на території України завдовжки 512 км. Вона пролягає від переходу «Доманове» до переходу «Порубне» та є частиною Європейського автомобільного маршруту E-85.

За словами Олександра Кубракова, вже розроблено проекти з розширення низки важливих доріг.

«Це нормальний «апетит». Дороги не було, зараз вже є. Треба говорити про розширення (доріг. – Ред.)», – сказав Президент.

Главу держави також поінформували про перебіг будівництва ділянки дороги Шацьк – Світязь – Залісся – Грабове. Загальна протяжність ділянки – 14 кілометрів. На цій дорозі буде встановлено комплекс контролю швидкості руху. Будівельні роботи планується завершити цього року.

За словами Юрія Погуляйка, також необхідно вирішити проблему черг на державному кордоні. Це можна зробити завдяки відновленню роботи логістичного центру, розташованого біля пункту пропуску «Ягодин». Він був побудований у 2000 році, але з 2008-го перестав функціонувати. Голова ОДА працюватиме з Кабінетом Міністрів для відновлення його роботи.

Володимир Зеленський зауважив, що до роботи пунктів пропуску по країні загалом багато питань.

«Будемо пропонувати Кабінету Міністрів і Міністерству інфраструктури, зберемо митників і прикордонників – по всій країні треба вирішити комплексно це питання», – наголосив Глава держави.