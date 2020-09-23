Президент ознайомився з роботою текстильного підприємства-експортера на Рівненщині

У межах робочої поїздки до Рівненської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з діяльністю сімейного підприємства, яке займається пошиттям високоякісних ексклюзивних весільних суконь.

Продукцію експортують у понад 20 країн світу, передусім до країн ЄС. За кордоном продаж продукції відбувався шляхом участі у виставках у Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Барселоні, Варшаві, Дюссельдорфі, Ессені, Атланті.

«У більш як 20 країн ми експортуємо зараз. Маємо до тисячі клієнтів. Переважно Європа. Найважче було для нас перейти цей бар'єр, що вони нас бояться, – пояснив директор підприємства Андрій Мединський. – 90% продукції на ринку шиють у Китаї. Виявляється, наша продукція краща. Крім того, дешевша. Разом з нашими колегами ми це діло підіймаємо».

Власники виробництва розповіли, що наразі впроваджуються сучасні системи автоматизації. Проводиться реорганізація, збільшуються виробничі площі – до 5 тис. кв. м. На фірмі працюють 120 осіб. Тут також створений центр з підготовки кадрів. Попри пандемію, підприємство готове збільшити чисельність працівників на 100 осіб та подвоїти їхню кількість у наступному році.

«Найцінніше, що у нас є, – це наш колектив. Це основний ресурс», – наголосив директор підприємства.

Президент відзначив рівень середньої заробітної плати на підприємстві. Це – майже 12 тис. грн. Також Володимир Зеленський позитивно оцінив швидкість опанування нового фаху з допомогою центру підготовки кадрів – протягом шести місяців.