Президент ознайомився з роботою терміналів та інвестиційними проектами ТІС і державного стивідора ДП «Южний»

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Одеської області ознайомився з роботою терміналів та інвестиційними проектами компанії «Трансінвестсервіс» (ТІС).

Глава держави оглянув станцію зернового терміналу Neptune Cargill. Це один з найбільших в Україні експортних морських терміналів з перевалки зернових вантажів.

Генеральний директор та спиваласник ТІС Андрій Ставніцер розповів Президентові про роботу терміналу, порядок прийому автомобілів з зерновими та перевірку на наявність перевантаження.

Також Андрій Ставніцер повідомив, що на території порту розташована залізнична станція з необхідною інфраструктурою.

Гендиректор ТІС акцентував увагу на важливості забезпечення рівних умов діяльності для приватних і державних стивідорних компаній. Останні, одержуючи державну підтримку та доступ до фінансування з держбюджету, мають конкурентну перевагу на ринку над приватними компаніями.

Володимир Зеленський запевнив, що забезпечення чесних і конкурентних умов для підприємців – одна з його головних цілей як Президента.

«Дуже важливо створити чесні та конкурентні умови для людей, які бажають розвивати підприємництво в Україні. І ми крок за кроком йдемо до цієї мети», – сказав Глава держави.

Президент також відвідав підприємство «ТІС – Контейнерний термінал». У 2019 році контейнерообіг тут збільшився на 75% – до 220 тис. TEU.

ТІС – перший український порт, який у 2020-му залучив глобального інвестора – DP World: у червні компанії оголосили про завершення угоди щодо придбання DP World контрольного пакету – 51% акцій Контейнерного терміналу ТІС. За перше півріччя 2020 року ТІС перевалив 17,4 млн тонн вантажів, збільшивши вантажообіг на 21,6%. З моменту створення ТІС залучив понад 770 мільйонів доларів інвестицій.

Під час робочої поїздки на Одещину Президент також зустрівся з очільником державного торговельного порту «Южний» Олександром Олійником, який розповів, що товарообіг порту у першому півріччі 2020 року досяг 10,6 мільйона тонн, що на 61% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

За словами Олександра Олійника, держпідприємство має значні економічні показники в першій половині 2020 року. Прибуток за п'ять місяців зріс на 1304%. З січня по травень податкові виплати до бюджетів всіх рівнів склали 534 млн 198 тис. грн, це на 281,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частина прибутку інвестується в розвиток підприємства і нарощування виробництва. Від початку року запущені проекти модернізації потужностей – перевантажувальних комплексів імпортних і експортних вантажів, комплексу вагоноперекидача.

Ключовим напрямком розвитку підприємства є диверсифікація вантажів. Структура вантажообігу включає експортні, імпортні, транзитні вантажі та каботаж.