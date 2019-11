Президент ознайомився з системою електронного адміністрування е-Estonia

Президент України Володимир Зеленський у Таллінні ознайомився з системою електронного адміністрування е-Estonia.

Глава держави оглянув виставковий павільйон Естонського центру систем електронного адміністрування e-Estonia.

Директор центру Ліна-Марія Лепік розповіла про проекти, які реалізуються за допомогою е-Estonia. Естонська Республіка почала впроваджувати цифрові сервіси у 1994 році. Нині 99% державних послуг у цій країні надаються онлайн.

Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив, що Україна впроваджує подібний проект – «Держава у смартфоні».

Ліна-Марія Лепік розповіла про систему E-residence, яка допомагає спростити отримання посвідки на проживання. Також вона акцентувала увагу на безпеці зберігання інформації.

«Важливою є децентралізація інформації, щоб усі дані не зберігалися в одній «хмарі», – сказала директор центру.

Володимир Зеленський випробував систему KISS (Keep it simple and short) – сервіс, який спрощує подання інформації в системі електронних послуг Естонії.

З часу відкриття у 1999 році Центр систем електронного адміністрування e-Estonia прийняв понад 3 тис. делегацій зі 130 країн світу. Центр демонструє реальні приклади того, як упроваджуються електронні рішення в державному і приватному секторах.