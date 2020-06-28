Президент ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi в Одесі

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi.

«Я сьогодні спілкувався вранці – всі готові, що треба? Щоб не було історії, що люди відпрацювали п'ять-шість ночей, а потім пішли відпочивати на вихідні. Як вам поставити конвеєрну роботу, підключити (тих, кого треба. – Ред.)?» – зазначив Президент, звертаючись до представників компанії, яка займається підйомом танкера.

«Зараз ідуть дуже важливі етапи, щоб судно не тріснуло», – повідомив представник компанії.

Глава держави наголосив, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року. Проте судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що Міністерство готове забезпечити цілодобове підводне освітлення та роботу водолазів.

Володимир Зеленський закликав виконувати роботи з ліквідації аварії якісно.

«20 липня – це орієнтир. Якби тут був судновласник, я б з ним поговорив відверто й жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність в усьому, починаючи з того, що він віз, куди й скільки часу триває це все. 20 липня не буде (результату. – Ред.) – цим мають займатися правоохоронці. Власник хотів зекономити й шукав варіанти найменшого опору. Хтось має нести відповідальність», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року танкер Delfi, перебуваючи в акваторії порту «Южний», був зірваний з якоря та, дрейфуючи, сів кормою на мілину поблизу пляжу «Дельфін» в Одесі. 21 червня 2020 року поруч із судном виявили видимі сліди нафтопродуктів. Бонове загородження було обірване, внаслідок чого стався розлив залишків нафтопродуктів. Працівники Державної екологічної інспекції спільно з представниками Одеської філії ДП «АМПУ» та судновласника вжили заходів з недопущення поширення забруднення морської води. Було зафіксовано перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 раза.

22 червня прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами в місці аварійного перебування судна Delfi (ч. 1 ст. 237 КК України). Досудове розслідування триває. Представники Державної екологічної інспекції в Одеській області здійснюють постійний моніторинг гранично допустимої концентрації нафтопродуктів біля танкера. Впродовж останнього тижня забруднення немає.

Нині на судні працюють водолази, які проводять огляд, випробування та підготовку до майбутнього відбуксирування.