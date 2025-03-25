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27 березня 2025 року - 15:43

Президент: Партнери мають продовжити санкції проти Росії, посилити обороноздатність України та розробити спільний план розгортання гарантійних сил

Росія прагне продовжувати війну, тому країни-партнери мають продовжувати санкції проти РФ, посилити обороноздатність України та розробити спільний план розгортання гарантійних сил. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі лідерів у Парижі щодо підтримки України.

Глава держави наголосив, що Росія намагається продовжувати війну та затягує дипломатичні переговори щодо повного й безумовного припинення вогню, і саме тому необхідно зберігати санкційний тиск на країну-агресорку.

«Росія занадто часто порушує свої обіцянки – ми не можемо робити кроки їм назустріч, доки вони реально не зміняться. Санкції мають діяти доти, доки триватиме агресія та окупація. Я прошу всіх вас не втрачати рішучості й працювати з іншими нашими партнерами над збереженням тиску на Росію», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент закликав партнерів продовжувати військову підтримку України як на державному рівні, так і через спільні оборонні й фінансові ініціативи Євросоюзу.

«За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві «умови», щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує інвестицій у спільне виробництво систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та дронів.

«Наша оборонна промисловість в Україні недофінансована приблизно на 20 мільярдів євро. Ми вважаємо, що це можна закрити за рахунок російських активів», – зауважив Президент.

Глава держави також закликав розробити конкретний спільний план розгортання сил країн-партнерів в Україні.

«Нам потрібен один чіткий план – план, на який ми всі погодимося і який почнемо втілювати в життя на основі тих варіантів і планів, які вже були обговорені з вами і є для вас доступними. Ми хочемо запросити невелику групу людей – ваших представників – в Україну, щоб разом розробити цей план», – підсумував Володимир Зеленський.

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Робочий візит Президента України до Французької Республіки

26 березня 2025 року - 23:10
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