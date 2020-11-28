Президент під час складання присяги суддями: Місія суддів – бути вартовими об’єктивності, неупередженості, чесності

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії складання присяги новопризначеними суддями, яка відбулася в Українському домі. Заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов оголосив прізвища 232 суддів, які складають присягу.

Суддя Старовижівського районного суду Волинської області Адам Малюта зачитав текст присяги, підписав його й передав Президенту.

Володимир Зеленський привітав суддів зі складанням присяги та нагадав, що сьогодні в Україні також відзначають професійне свято – День працівників суду, яке було запроваджено указом Президента 20 років тому.

Глава держави наголосив, що статус судді – почесний, але водночас дуже відповідальний і важливий. Він зауважив, що попереду на суддів чекає багато складної й часто невдячної роботи, адже у кожної сторони судового процесу – своє бачення справедливості.

«Ваша місія – бути вартовими об’єктивності, неупередженості, чесності, верховенства права та рівності всіх перед законом. І я вірю, що саме ці принципи ви будете захищати завжди під час юридичних «битв» сторін у правовому полі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав новопризначеним суддям успіхів у роботі в ім’я правосуддя, справедливості та на благо Української держави.

«Бажаю кожному завдяки щоденній та кропіткій праці, професійним якостям та людським принципам зміцнювати рівень довіри громадян України до судової системи й завжди відповідати високому званню «суддя» й такому поважному звертанню «Ваша честь», – резюмував Володимир Зеленський.