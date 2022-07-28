Президент під час виступу у Верховній Раді: Ми створюємо в Україні Коледж Європи

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення в межах Президентського університету Коледжу Європи, який готуватиме фахівців для роботи з інституціями Європейського Союзу. Про це Глава держави заявив під час виступу на урочистій частині планерного засідання Верховної Ради України з нагоди Дня Української Державності.

«Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге й Натоліні. Це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи. Вже підписано відповідний меморандум між урядом України й Коледжем Європи в Натоліні», – повідомив Президент.

За його словами, на першому етапі в одному з українських закладів вищої освіти запрацює факультет європейської інтеграції, а згодом на його основі – Коледж Європи в межах Президентського університету.

«І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці – як і багато разів говорили це з інших питань, – я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що заклад буде не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, а й внеском нашої країни у розвиток європейських інституцій.

«Ось це і є те, що ми можемо, ми – громадяни України. Ось це і є наша державність», – констатував він.

Як зазначив Президент, Україна має рухатися до початку переговорів щодо членства у Європейському Союзі з такою ж швидкістю, з якою здобула кандидатство.

«Все, що маємо зробити для цього, ми зробимо. Синхронізувати законодавство України з правом Євросоюзу – ми виконаємо. Сформований і план імплементації всіх регламентів та директив ЄС у межах виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це фактично спільне завдання для нас, для вас, шановні депутати, і для уряду нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні процес європейської інтеграції переведений в Україні зі сфери зовнішньої політики у сферу внутрішньої політики, і з цього починається справжня євроінтеграція.

Глава держави висловив переконання, що Україна завжди була Європою, а цінності українського народу – європейськими.

«Наш державотворчий досвід різних часів – це європейський досвід. І ось тепер ми прийшли до того, що наша державна система інституційно стає Європою», – акцентував Президент України.

«Ми показали силу в боях і об’єднали світ найкращими емоціями, які тільки бувають у людей. Ми боремося проти терору окупантів і захищаємо людяність для всіх народів. Ми гарантуємо, що кордони Європи ніколи більше не посунуться західніше від нашого східного державного кордону, і робимо наші державні та суспільні інституції передовими», – наголосив він.

В урочистій частині пленарного засідання Верховної Ради України також взяв участь Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, який звернувся до народних депутатів з парламентської трибуни, а в онлайн-режимі відбулося включення Президента Європейського парламенту пані Роберти Мецоли.

У зверненні Роберта Мецола зазначила, що в День Української Державності вшановують хоробрість і рішучість усіх українців, які воюють та віддають свої життя за суверенітет і територіальну цілісність України. Вона наголосила, що українці борються не лише за власну державу, а й за всю Європу.

«Українці – це вільна європейська нація, яка сама робить свій вибір, обирає свою долю й захищає спільні для нас цінності», – сказала Президент Європейського парламенту.

Вона наголосила, що європейці ніколи не приймуть агресивного вторгнення до мирної країни.

«Ми ніколи не заплющимо очі на звірства та злочини, які скоїли росіяни на українській землі», – заявила Роберта Мецола.

Учасники урочистої частини планерного засідання Верховної Ради вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників України, полеглих у боях за свободу й незалежність своєї країни.