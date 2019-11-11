Президент: Під час зустрічі у Нормандському форматі необхідно визначити конкретні терміни звільнення всіх утримуваних українців

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що під час зустрічі у Нормандському форматі важливо досягти домовленостей щодо конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян.

«Це утримувані, які підтверджені тією стороною. І обов’язково, щоб ми знайшли можливості повернення тих людей, які не підтверджені тією стороною, але підтверджені нашими списками», – сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами біля мосту в районі Станиці Луганської під час робочої поїздки до Луганської області.

Президент зазначив, що, за словами батьків незаконно утримуваних українців, деяких прізвищ немає у списках на звільнення.

«Я дуже хотів би мати повне розуміння всього списку наших людей з термінами їхнього повернення», – підкреслив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, ще одним важливим питанням, яке необхідно обговорити під час зустрічі у Нормандському форматі, є серйозне, а не удаване, перемир’я та припинення вогню.

«Не фейкове припинення вогню, не фейкове «хлібне» перемир’я – коли два-три дні було перемир’я, а потім почали стріляти, і ми втрачали людей. Серйозне перемир’я – це коли немає жодних пострілів, зі зрозумілими термінами та обов’язками. Досі у Мінську на багатьох зустрічах ніхто не говорив, що буде, якщо ми домовимося про припинення вогню, а вогонь знову почався», – зазначив Президент.

Також Глава держави повідомив, що під час саміту «Нормандської четвірки» має обговорюватися питання передачі Україні контролю над державним кордоном з Росією.

«Ще одне питання – одне з непростих, тому що воно має багато складових – це можливість проведення місцевих виборів на території України, а не на тимчасово окупованій території України. Найголовніше питання», – наголосив Володимир Зеленський.