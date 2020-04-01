Президент підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.

«Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії», – наголосив Президент Володимир Зеленський.

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

«Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося щодо цього», – зазначив Глава держави.

До того ж наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.