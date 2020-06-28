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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
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Президент підписав указ про нагородження військовослужбовців, загиблих у зоні проведення ООС

5 серпня 2020 року - 14:31

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 304/2020 «Про відзначення державними нагородами України», відповідно до якого орденом «За мужність» III ступеня нагороджені військовослужбовці, що загинули в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін, сержант Олексій Золін та лейтенант Дмитро Красногрудь. 

«Імена героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу та любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами. Дякуємо кожному військовому, який захищає Україну та кордони нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №304/2020

Про відзначення державними нагородами України
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