Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента

2 квітня 2026 року - 20:46

Безпекова співпраця і ﻿ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки: Президент України зустрівся з Президентом Сирії

5 квітня 2026 року - 18:15

Президент обговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм підтримку України та зусилля для досягнення достойного миру

4 квітня 2026 року - 20:42

Під час зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки та енергетики

4 квітня 2026 року - 19:32

Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога та сприяють обходу санкцій

4 квітня 2026 року - 10:00

Офіційний візит Президента України до Сирії

5 квітня 2026 року - 18:23

3 квітня 2026 року - 17:12

Президент підписав указ, що має прискорити закріплення за Меджлісом правового статусу представницького органу кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що стосується закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу правового статусу представницького органу цього народу.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має невідкладно забезпечити розв’язання відповідного питання.

Це сприятиме реалізації права кримськотатарського народу на сталий розвиток і забезпеченню гарантій його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

«Я підписав указ, який надає більше реальних можливостей вам, щоб захищати всю державу, всю Україну й наш Крим, усіх наших людей і корінний народ, кримськотатарський народ, нашу безпеку й вашу безпеку, наше право жити вільно на своїй землі», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Меджліс завжди був і є представницьким органом кримськотатарського народу, і тепер це закріплюється юридично й політично.

Меджліс кримськотатарського народу був заснований 1991 року і є єдиним вищим повноважним представницько-виконавчим органом цього народу. Утім, увесь цей час не мав відповідного правового статусу. Після розв’язання цього юридичного питання Меджліс, зокрема, зможе брати участь у розробці державних програм і повноцінно представляти інтереси кримськотатарського народу.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №293/2026

Про деякі питання забезпечення прав кримськотатарського народу
