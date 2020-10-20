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Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

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Президент підписав указ, який відкриває нові можливості для освіти державних службовців

5 листопада 2020 року - 15:02

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 487/2020 «Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами», за яким Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), включно з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління, буде передана до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Глава держави ухвалив таке рішення на підставі обґрунтованих пропозицій Кабінету Міністрів України та Державного управління справами, а також за результатами розгляду звернення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

При цьому Володимир Зеленський звернув особливу увагу на необхідність збереження науково-педагогічного та освітнього потенціалу навчального закладу, його матеріально-технічної бази, а також забезпечення подальшого провадження освітньої та наукової діяльності.

Президент переконаний, що вже найближчим часом науково-педагогічні працівники та слухачі НАДУ посядуть гідне місце в почесній родині Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що дасть змогу поглибити міжнародний контекст освітньо-наукової діяльності, а професійний розвиток представників вищого корпусу державної служби здійснюватиметься з урахуванням найкращих вітчизняних і міжнародних практик.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №487/2020

Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами
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