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Президент підписав закон про підтримку малого бізнесу і людей у «червоних» зонах

6 квітня 2021 року - 18:32

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1358-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Цей документ був ініційований Главою держави задля підтримки малого бізнесу та людей, які залучені до нього, в умовах посилення карантину.

Відповідно до закону, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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