Президент підписав закон про ратифікацію угоди з Францією щодо фінансування проекту з покращення постачання питної води на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області» № 1609-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.

Угода, укладена 13 травня 2021 року в Києві, передбачає фінансування інвестиційного проекту з покращення постачання питної води в Луганській області, що включає реконструкцію та модернізацію інфраструктури видобування й розподілу питної води з метою досягнення максимального потоку води об'ємом 135 тис. куб. м на добу.

Українська сторона зобов’язується провести операції з розмінування в робочій зоні перед приїздом французьких постачальників та розробити протокол безпеки перед початком робіт.

Згідно з договором, французька сторона надає кредит для фінансування проекту, суб’єктом з реалізації якого визначено комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал». Загальний нагляд та координацію проекту здійснює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кредит надається на суму, що не перевищує 70 млн євро, і призначається для фінансування 100% реалізації проекту та використовується для фінансування контрактів на придбання у Франції товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кредиту; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кредиту.

Для реалізації проекту уряд Франції надає субкредит «Попаснянському районному водоканалу». Гарантом виконання зобов’язань у межах субкредитного договору виступає Луганська ОДА.

Кредит надається на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредиту контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.