Президент підписав закон про відтермінування запровадження інституту кримінального проступку

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 321-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього грудня 2019 року.

Цей документ переносить на 1 липня 2020 року дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року, який передбачає створення інституту кримінального проступку.

Цей інститут повинен був запрацювати з 1 січня 2020 року, проте наразі не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ. Тому підписаний Президентом закон визначає нову дату запровадження інституту кримінального проступку – 1 липня. Це допоможе уникнути ризиків виникнення проблем у правотворчості та правозастосуванні, а відповідним органам кримінальної юстиції дасть змогу належним чином підготуватися до запровадження змін.