Президент підписав закон про встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей» № 224-ІХ, який парламент ухвалив 29 жовтня 2019 року.

Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

Чинним законодавством не було передбачено норми, яка встановлювала б відповідальність за порушення правил перевезення дітей. Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Довідка. У підпунктах «б-г» пункту 21.11 Правил дорожнього руху визначено, що забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби.