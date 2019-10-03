Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська ознайомилася з підходом до організації харчування та фізичного виховання дітей у школах Латвії

17 жовтня 2019 року - 18:30

Глава держави підписав закон щодо удосконалення нормування у будівництві

17 жовтня 2019 року - 17:22

Президент підписав закон про збільшення штрафів за відмову у пільговому перевезенні громадян

17 жовтня 2019 року - 17:10

Володимир Зеленський підписав закон про концесію

17 жовтня 2019 року - 16:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки
Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки

16 жовтня 2019 року - 12:17

Перейти до всіх галерей

Президент підписав закон про збільшення штрафів за відмову у пільговому перевезенні громадян

17 жовтня 2019 року - 17:10

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян» № 166-ІХ, який був ухвалений парламентом 3 жовтня 2019 року.

Закон збільшує санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів від пільгового перевезення громадян. Так, документ передбачає, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до цього штраф становив 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Документ спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови у пільговому перевезенні громадян, відновлення соціальної справедливості та зниження напруги у суспільстві.

Версія для друку