Президент підписав закон про збільшення штрафів за відмову у пільговому перевезенні громадян

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян» № 166-ІХ, який був ухвалений парламентом 3 жовтня 2019 року.

Закон збільшує санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів від пільгового перевезення громадян. Так, документ передбачає, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до цього штраф становив 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Документ спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови у пільговому перевезенні громадян, відновлення соціальної справедливості та зниження напруги у суспільстві.