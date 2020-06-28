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Президент підписав закон, що дозволяє науково-педагогічним працівникам та лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я

21 липня 2020 року - 18:37

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров’я» № 749-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього липня 2020 року.

Закон урегульовує питання надання права науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та лікарям-інтернам надавати медичну допомогу у закладах охорони здоров’я.

З упровадженням з 1 квітня 2020 року другого етапу медичної реформи науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я та мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав для надання медичної допомоги пацієнту.

Ситуація з поширенням COVID-19 засвідчила необхідність залучення вказаних фахівців до процесу лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів задля порятунку людей.

Також документ вносить зміни у Закон «Про вищу освіту», замінюючи поняття «інтерн» на «лікар (провізор)-інтерн». Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у наданні всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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