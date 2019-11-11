Президент підписав закон щодо аудиту безпеки автомобільних доріг

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг» № 200-ІХ, ухвалений парламентом 17 жовтня 2019 року.

Документ розроблено з метою імплементації положень європейських директив щодо аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування. Як зазначається у пояснювальній записці, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, автомобільні дороги України є одними з найбільш небезпечних для учасників руху, а ризик травмування або загибелі людей на українських дорогах у 5-6 разів вищий, ніж у розвинених європейських країнах.

Так, закон вносить зміни до законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги», якими запроваджується поняття «економічні втрати у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод».

Також документ запроваджує аудит безпеки автодоріг на стадії їхнього проектування та після введення в експлуатацію і перевірку безпеки автодоріг під час експлуатації. Законом передбачена обов’язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Впровадження норм закону дасть змогу підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також сприятиме інтеграції автомобільних доріг загального користування України до міжнародної дорожньої мережі з високим рівнем безпеки інфраструктури.