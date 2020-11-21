Президент підписав закон щодо допуску слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» № 948-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 вересня 2020 року.

Документ унормовує допуск представників органів досудового розслідування та прокуратури до району стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України.

Законом встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння.

Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.