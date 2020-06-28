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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

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Президент підписав закон щодо фінансування заходів з подолання наслідків повені в західних областях України

21 липня 2020 року - 17:57

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 746-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього липня 2020 року.

Закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, який сформовано у Державному бюджеті України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру й не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Таким чином, документ урегульовує питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені в західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

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