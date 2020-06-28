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Президент підписав закон щодо механізмів погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії

14 липня 2020 року - 20:01

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» № 719-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 червня 2020 року.

Метою закону є повне погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії.

Згідно з документом, погашення заборгованості здійснюється шляхом застосування процедури взаєморозрахунків, переведення боргу та відступлення права вимоги, погашення (списання) заборгованості за рахунок коштів державного бюджету.

Імплементація закону сприятиме завершенню відповідного етапу впровадження нового ринку електричної енергії та розв'язанню проблем фінансового стану підприємств – учасників ринку електроенергії.

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