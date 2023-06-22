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Президент підписав закон щодо посилення захисту українського культурно-інформаційного простору від російської пропаганди

22 червня 2023 року - 14:49

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 2309-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України» з метою посилення захисту українського культурно-інформаційного простору від антиукраїнської російської пропаганди.

Водночас Уряд України надіслав цей Закон стороні ЄС для надання додаткової оцінки його впливу на виконання зобов’язань нашої держави щодо захисту прав національних меншин (спільнот), зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

У разі необхідності Президент України доручив Уряду відреагувати на рекомендації, які будуть надані Європейською комісією, шляхом внесення до Верховної Ради проекту відповідних законодавчих змін.

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