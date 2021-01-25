Президент підписав закон щодо вдосконалення процедури обрання керівників вишів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти» № 1216-IX, який Верховна Рада підтримала 5 лютого 2021 року.

Документ удосконалює процес обрання керівника закладу вищої освіти шляхом запровадження другого туру виборів. Також уточнюється процедура встановлення результатів виборів та конкретизуються умови для проведення повторного конкурсу на заміщення посади керівника вишу.

Зокрема, закон доповнює статтю 42 Закону України «Про вищу освіту» положеннями, згідно з якими у разі, якщо у виборах керівника вишу взяли участь дві або більше кандидатур і жодна з них не набрала понад 50% голосів, на сьомий день проводиться другий тур виборів поміж двох осіб, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо обрана за конкурсом кандидатура не пройшла спеціальну перевірку, протягом тижня після закінчення спецперевірки оголошується новий конкурс на заміщення посади керівника вишу.

У разі якщо вибори визнані такими, що не відбулися, або жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів, протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс.

Таким чином забезпечується волевиявлення трудового колективу, якість виборчого процесу, усуваються корупційні ризики, які виникають при призначенні виконувача обов’язків керівника закладу вищої освіти, а також численні проблемні питання щодо умов і порядку обрання та призначення на посаду його керівника.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.