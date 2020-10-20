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Президент підписав закон щодо відновлення видачі «пакунків малюка»

21 жовтня 2020 року - 22:00

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» № 930-ІХ. Парламент ухвалив його 30 вересня 2020 року.

Документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Така допомога видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини.

Її вартість становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Також закон уточнює перелік отримувачів «пакунків малюка», якщо батьки відсутні. Зокрема, отримувачами можуть бути усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Видаватимуть «пакунки малюка» у закладах охорони здоров'я. Якщо у медзакладі немає такої допомоги, її можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування.

Крім того, Кабінет Міністрів має затвердити порядок надання «пакунка малюка», передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

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