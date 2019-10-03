Президент підписав закон, який посилить захист суб’єктів господарювання від неправомірних дій дозвільних органів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів» № 165-ІХ, який парламент ухвалив 3 жовтня 2019 року.

Цей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру шляхом внесення змін і доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У законі конкретизовано склад окремих адміністративних правопорушень і встановлено нові склади адміністративних правопорушень у згаданій сфері, за які запроваджується адміністративна відповідальність.

Очікується, що реалізація положень цього закону сприятиме зменшенню кількості випадків незаконних або безпідставних відмов у видачі (переоформленні, анулюванні) документів дозвільного характеру чи реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

Закон створює для суб’єктів господарювання нові правові механізми впливу на посадових осіб дозвільних органів у разі порушення ними вимог законодавства з питань видачі документів. У зв’язку з цим очікується підвищення рівня дисциплінованості посадових осіб дозвільних органів при здійсненні ними своїх повноважень з огляду на ризик бути притягнутим до адміністративної відповідальності.