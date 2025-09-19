Президент:

Суттєві у росіян втрати, суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави – звернення Президента

19 вересня 2025 року - 19:32

Президент підписав закон, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених «Хрестом бойових заслуг»

20 вересня 2025 року - 11:47

Президент підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана та ухвалив рішення призначити Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовим омбудсманом

19 вересня 2025 року - 20:10

Президент та очільник МЗС Литви обговорили безпеку регіону й потенційні загрози з боку Росії та Білорусі

19 вересня 2025 року - 19:52

Суттєві у росіян втрати, суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави – звернення Президента

19 вересня 2025 року - 19:30

Робоча поїздка Президента на Донеччину
Робоча поїздка Президента на Донеччину

18 вересня 2025 року - 15:03

Президент підписав закон, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених «Хрестом бойових заслуг»

20 вересня 2025 року - 11:47

Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, що визнає військовослужбовців, які нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», тими, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Закон встановлює право для нагороджених «Хрестом бойових заслуг» на відповідні державні гарантії. Зокрема, такі люди отримуватимуть щомісячну грошову виплату в розмірі півтори мінімальної заробітної плати та матимуть соціальний захист. 

Окремо в законі йдеться про повагу до полеглих воїнів, що відзначені цією нагородою. Закон дає змогу безплатно здійснювати поховання з військовими почестями та можливість почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Відзнака «Хрест бойових заслуг» встановлена Указом Президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами).

Проєкт закону ініціював Глава держави, щоб воїни, відзначені цією нагородою, мали реальні гарантії. Серед усіх військових нагород «Хрест бойових заслуг» є найвищою. 

Станом на сьогодні «Хрестом бойових заслуг» відзначений 331 захисник України, один з яких отримав цю нагороду двічі.

