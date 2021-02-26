Президент підписав закон, яким запроваджується електронний облік трудової діяльності

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» № 1217-IX, який Верховна Рада ухвалила 5 лютого цього року.

Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо.

Також на законодавчому рівні врегульовується питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Таким чином удосконалюється та реформується система обліку трудової діяльності працівників, що передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок.

Законом передбачений п’ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Впродовж цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із вказаного реєстру.

Також документом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію.

Такі зміни дадуть змогу зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу, спростять доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності. Також це спростить врахування даних стосовно освіти, кваліфікації, яку має населення, що працює, та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, що існують на ринку праці, та планування підготовки чи перепідготовки фахівців за актуальними напрямками.

Також усуваються можливі ризики й негативні наслідки втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа.