Президент підтримав реконструкцію найбільшої лікарні Кривого Рогу

Під час наради в Дніпрі, яку провів Президент України Володимир Зеленський, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко доповів про проєкт створення другого ешелону лікарень, що прийматимуть поранених захисників.

Віктор Ляшко зазначив: щоб приймати бійців із південного напрямку, планують реконструювати Криворізьку лікарню № 2.

«Ця лікарня має збільшити потужності, щоб приймати поранених військових і розвантажити лікарні першого ешелону», – сказав він.

Міністр охорони здоров’я запропонував спрямувати на капітальний ремонт лікарні грантові кошти. За його словами, проєкт реконструкції лікарні вже розробили і розпочнуть з операційного блоку.

Також Віктор Ляшко запропонував прилучити до роботи лікарень другого ешелону бойових медиків.

«Це дуже гарна ініціатива. Маємо її реалізувати», – сказав Президент.