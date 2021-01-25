Президент підтримує відновлення конкурсів на посади державної служби, але потрібні зміни в закон

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» від 16 лютого 2021 року норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Глава держави повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням Прем’єр-міністра членів уряду України.

«Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо», – зазначив Володимир Зеленський.

Тому Глава держави пропонує парламенту вилучити ці норми та розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів.