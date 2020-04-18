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Президент пильно стежить за розвитком ситуації з епідемією COVID-19

22 квітня 2020 року - 13:50

Президент пильно стежить за розвитком ситуації з епідемією COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду з представниками уряду та правоохоронних органів щодо подолання епідемії COVID-19.

Порівняно велика кількість захворілих за останню добу – 467 осіб – може бути відлунням Великодніх свят. За динамікою поширення захворюваності одне з перших місць посідає Миколаївщина, де за добу зафіксували 41 новий випадок

«Система відстежування поширення епідемії у нас налагоджена добре. Систему допомоги ми постійно покращуємо. Наступним нашим викликом будуть травневі свята. Сподіваюся, ми пройдемо їх спокійно, без великих скупчень людей», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Організація Об’єднаних Націй виділяє країнам, які того потребують, кошти для боротьби з коронавірусом. Україна має отримати 140 мільйонів доларів.

«Ми зараз розглядаємо варіанти, куди мають піти ці гроші. Думаємо, що їх варто спрямувати на області, які розташовані біля лінії розмежування», – зазначив Прем’єр-міністр.

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