Президент: Планується закупити та встановити 50-80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю по всій Україні

Міністерству інфраструктури України поставлене завдання впровадити систему автоматичного габаритно-вагового контролю на дорогах та перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), щоб зберегти нові автошляхи, які споруджують у межах Національної програми «Велике будівництво», та усунути людський фактор. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області.

«Ми знаємо про велику проблему – ми будуємо (автодороги. – Ред.), а «товариші» з Укртрансбезпеки – не всі, але в цілому – вони руйнують. Через те, що не контролюють перевантажені перевезення, особливо зараз, у період сільськогосподарських робіт. І ці вантажівки розбивають нові, сучасні дороги, які зараз ремонтують», – сказав Президент, спілкуючись з представниками ЗМІ.

За словами Глави держави, через відсутність довіри до Укртрансбезпеки було ухвалене тимчасове рішення про залучення до габаритно-вагового контролю на дорогах представників СБУ та Національної поліції.

Крім того, як тимчасовий захід також були впроваджені обмеження у зв'язку з температурним режимом: коли температура повітря сягає 28 градусів – вантажівка зупиняється в будь-якій місцевості на будь-якій ділянці дороги.

«Поставлено завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Укртрансбезпеку. Мені здається, тут реформа дуже проста: щойно людський фактор піде з дороги – все з дорогами буде добре. Тому поставлене завдання впровадити автоматичну систему перевірки та фіксації вантажів. Вона буде – шість «пілотів» ми вже зробили біля Києва», – зазначив Президент.

Загалом, за його словами, планується закупити та встановити 50-80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю.

«Я думаю, що тільки тоді це буде реформа. Коли Укртрансбезпека, і поліція, і Служба безпеки, які зараз допомагають, підуть з дороги й не будуть цим займатися (контролювати дотримання вагових норм. – Ред.)», – зауважив Володимир Зеленський.