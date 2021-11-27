Президент подає до парламенту законопроект про економічний паспорт українця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює законопроект про економічний паспорт українця, відповідно до якого плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українських громадян.

У своєму Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України Глава держави подякував народним депутатам за те, що вони 30 жовтня проголосували за дуже важливий податковий закон, який збільшує плату за використання природних ресурсів України, які належать кожному громадянину.

«Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я внесу (до Верховної Ради. – Ред.) законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, ці кошти – плата за використання наших українських надр – накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України», – повідомив Володимир Зеленський.

Як пояснив Президент, після досягнення повноліття діти зможуть використати ці накопичення для здобуття освіти в Україні чи купівлі власного житла.

«Завдяки цим двом законам нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. І це також буде вперше за роки незалежності нашої держави», – наголосив він.

Володимир Зеленський також зазначив, що незабаром буде запущено програму «Українська мрія», згідно з якою кожен громадянин, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання нерухомості, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії.