Президент подякував рятувальникам, які відзначилися під час ліквідації наслідків російського удару по Кременчуку

Комбінований російський удар по Кременчуку був підло продуманий саме проти української енергетичної інфраструктури. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

«Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні, аеробалістичні. Також були й дрони – іранські дрони «шахеди», – щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури», – зазначив Глава держави.

Президент подякував рятувальникам, які відзначились під час ліквідації наслідків російського удару по енергетиці.

Це працівники Головного управління ДСНС України на Полтавщині: начальник караулу 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Денис Мандриченко, пожежник-рятувальник 26-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Журавель, командир відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Сергій Брославський, командир відділення 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Андрій Буняєв, начальник 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Дмитро Васенков, командир відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Руслан Онопрієнко, начальник караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Вадим Бодик, командир відділення державного пожежно-рятувального поста 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Сергій Меметов, начальник оперативно-координаційного відділення Кременчука Володимир Сподарець, командир відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Гельман, начальник караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Іван Перепадченко, начальник караулу 26-ї державної пожежно-рятувальної частини Віталій Неборак і помічник начальника зміни відділу чергової зміни ОКЦ Роман Лістровий.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив працівників Головного управління ДСНС України в Черкаській області, які допомагали на Полтавщині: пожежника-рятувальника 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександра Бабічева та командира відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Вадима Литвина.

«Дякую всім, хто працює заради України, хто працює заради українців. Дякую кожному, хто захищає нашу державу!» – сказав Президент.