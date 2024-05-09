Президент подякував єпископату ПЦУ та УГКЦ за підтримку українців на фронті й у тилу

Президент Володимир Зеленський з нагоди Великодня зустрівся з представниками єпископату Православної церкви України й Української греко-католицької церкви.

Володимир Зеленський привітав усіх із Великоднем і подякував за молитви й конкретні справи для підтримки українців.

«Щодня ми живемо, боремось, перемагаємо і втрачаємо. Тому хотів би вас привітати з днем, на який чекають українці і який містить дуже теплий момент. І таких моментів у житті, на жаль, не так багато. Великдень по-різному, але святкують на фронті, у містах, уздовж кордонів», – зазначив Президент.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній підкреслив, що перемогти окупанта можна тільки в єдності, коли кожен працює на своєму місці і робить внесок у спільну справу.

«Ми хочемо, щоб в Україні запанував справедливий мир, але це можливо тільки тоді, коли ми здолаємо ворога. Ми, як церкви, не тільки молимося. Наш священний обовʼязок – це справді молитися, духовно підтримувати. Але ми займаємося ще й соціальним служінням», – додав він.

Глава УГКЦ Святослав зауважив, що церкви з 2014 року, ще до ухвалення закону про капеланство, підтримують військових. І наголосив: українська церква історично нищилася там, де російські колонізатори захоплювали наші землі.

«Сьогодні на окупованих територіях офіційно ліквідована УГКЦ, наші священники ув’язнені, відбуваються страшні переслідування, набагато гірші за сталінські часи, бо інструменти контролю над людьми зараз значно ефективніші», – підкреслив він.

Учасники зустрічі також обговорили особливості просування Української формули миру серед представників релігійної спільноти, розширення роботи капеланів та методи боротьби з наративами, які просуває російська пропаганда.