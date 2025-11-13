Президент поспілкувався з учнями однієї із запорізьких шкіл в укритті

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учнями однієї зі спеціалізованих шкіл Запоріжжя, яка розташована в укритті.

Глава держави поспілкувався зі школярами про їхнє навчання, улюблені уроки, безпеку та мрії, а також разом із дітьми взяв участь у заняттях із творчості й тактичної медицини.

Загалом у цьому навчальному закладі здобувають знання 500 учнів, але завдяки укриттю навчатися у дві зміни може близько тисячі школярів. Таким чином, у школі зможуть вчитися також діти з іншого навчального закладу.

У школі в укритті обладнані класи з меблями, телевізорами, мультимедійними дошками та гаджетами. Також є медичний кабінет, буфет, зона відпочинку, вбиральні й спортивний куточок.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів Президенту, що в регіоні працює вже 13 шкіл в укриттях, до кінця року планують облаштувати ще 11. Також, за його словами, на Запоріжжі впроваджують реформу шкільного харчування, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Загалом гарячим харчуванням забезпечені 23 тис. школярів у всій області. У майбутньому планують будівництво фабрики-кухні, а також розгортання однієї базової та семи опорних кухонь. У цій школі в укритті дітей забезпечують гарячими обідами за моделлю кейтерингу.