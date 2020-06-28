Президент постановив надати гуманітарну допомогу Лівану, де нещодавно стався вибух у порту

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці» № 319/2020.

Документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута стався вибух. Внаслідок трагедії загинуло близько 200 осіб, а декілька тисяч отримали поранення.