Президент: Повітряний терор – це останній хід Путіна, ми маємо його зупинити

Щоб приховати свої невдачі на землі, Росія почала нову хвилю повітряного терору проти українських міст і цивільної інфраструктури, тому Україна потребує посилення ППО. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО. У ній узяли участь делегації майже 50 країн, зокрема Європи, усього Альянсу та Близького Сходу.

Глава держави наголосив, що українські воїни стримали чергову хвилю російських атак на Сумщині та Донеччині. Хоча влітку Росія запевняла США та інші країни, що до жовтня-листопада її війська захоплять увесь Донбас, зараз українські захисники просуваються вперед. Це стало можливим, зокрема, завдяки збільшенню власного виробництва зброї. Понад 40 % зброї на фронті виготовлено в Україні.

«Щоб приховати свої невдачі на землі, Росія почала нову хвилю повітряного терору проти України – проти наших міст і цивільної інфраструктури. Їхньою головною мішенню є наша енергетика. Щодня, щоночі російські ракети й дрони б'ють по електростанціях і лініях електропередачі. Це жорстокий напад на нормальне життя. І це небезпечно», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що для захисту від російських атак потрібні системи ППО й ракети до них. За словами Глави держави, Україна виробляє дрони-перехоплювачі для «шахедів», є мобільні ударні групи й літаки, але росіяни завдають комбінованих ударів із застосуванням великої кількості крилатих і балістичних ракет.

«Путін сподівається використати цей терор напередодні зими, щоб зламати наш опір. Ми маємо не допустити цього. Тому я закликаю вас відстоювати у ваших парламентах та урядах необхідність постачання сильніших систем ППО і необхідних нам ракет. І рішення потрібні вже найближчими тижнями – і щодо систем, і щодо ракет», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що на вихідних двічі розмовляв із Президентом США Дональдом Трампом, зокрема про системи Patriot, ракети Tomahawk, енергетичне обладнання та необхідність відмови партнерів від купівлі російської нафти. Також ішлося про ініціативу PURL, яка допомагає Україні купувати американську зброю, серед іншого ракети для Patriot.

«Важливо, щоб обіцяні внески надходили й використовувалися швидко, адже вони рятують життя. Деякі кошти ще не надійшли. І ми сподіваємося, що інші члени Альянсу приєднаються до програми PURL. Це допоможе. Повітряний терор – це останній хід Путіна. Ми маємо його зупинити. Не допустити його перемог на землі й у небі. Тоді стане можливою справжня дипломатія», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз війна на Близькому Сході нарешті завершується – після стількох жертв. Водночас найбільшим джерелом глобальної нестабільності залишається війна Росії у Європі.

«І від усіх вас залежить, чи закінчиться й ця війна теж. Путіна можна примусити до миру – так само, як і будь-якого іншого терориста», – акцентував Глава держави.

Крім того, Президент закликав посилювати санкції проти Росії, які обмежують її військову машину, і тиснути на тих, хто продовжує постачати критичні компоненти для російських дронів і ракет. Україна готова надати всі факти й поділитися будь-якою інформацією.

«Зупинивши Росію зараз, ви не лише допоможете нам захистити наші життя – ви допоможете собі. І ви позбавите своїх лідерів необхідності робити те, що роблю я: звертатися до світу по допомогу, якщо російські дрони, ракети й солдати стануть загрозою для вас. Росія має програти», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав розбудувати реальну систему гарантованої безпеки та підтримати коаліцію охочих.