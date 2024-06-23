Президент представив колективу Управління державної охорони нового очільника

Президент Володимир Зеленський представив співробітникам Управління державної охорони нового очільника відомства – полковника Олексія Морозова.

Глава держави наголосив, що основне завдання нового керівника УДО – забезпечити, щоб в установі працювали тільки патріотично налаштовані фахівці.

«Окрім цього, Управління потребує модернізації структури та роботи, щоби відповідати вимогам воєнного часу. У нового керівника є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом – без радянщини», – наголосив Президент.

Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО, зокрема створення власного навчального полігону та сучасного спеціалізованого Центру підготовки фахівців безпеки на базі Інституту Управління державної охорони.

«Звичайно, Управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління державної охорони. Ваше завдання – це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно», – сказав Володимир Зеленський.

Новопризначений очільник УДО подякував Президентові за довіру та зазначив, що виправдає її діями, а не промовами. Олексій Морозов попросив присутніх підтримати трансформацію Управління, зокрема реалізацію ініціатив, які він запропонує.