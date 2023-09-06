Президент представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова

Президент Володимир Зеленський офіційно представив керівництву Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та керівникам відповідних підрозділів новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова.

Глава держави зазначив, що сьогодні Міністерство оборони має нову суб’єктність, оскільки відповідає за координацію всього сектору оборони.

«Стратегічна роль Міністерства та його реальний координаційний вплив мають бути очевидними нашому суспільству. Результати такої роботи повинні очевидно посилювати нашу здатність звільняти українську землю», – наголосив він.

Володимир Зеленський акцентував, що ключовим пріоритетом сил оборони України є український воїн. І якщо для його блага та сили потрібні конкретні зміни в діяльності сил оборони, то вони мають бути миттєвими всюди – від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію наших воїнів, до забезпечення українських захисників і захисниць та підрозділів.

«Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути швидко скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоров’я наших воїнів, має бути знайдена, поставлена українському війську. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави», – заявив він.

Президент зауважив, що зараз Україні потрібен також найвищий із можливих рівень міжнародної координації, що означає не лише розвиток уже створених форматів міжнародної взаємодії, а й організацію нових регіональних і тематичних коаліцій.

При цьому Глава держави нагадав, що конкретне стратегічне завдання України – це повноправна інтеграція в НАТО.

«Україна вже де-факто є членом НАТО. І принаймні з нашого боку маємо зробити все, щоб і де-юре ми були членами НАТО. Це непросто, однак маємо зробити відповідні кроки», – наголосив він.

Також, на переконання Президента, кожен позитивний приклад бойових бригад в українській армії має бути масштабований абсолютно на всі підрозділи. Те, що вдається одним підрозділам і зміцнює Україну, потрібно поширити на інші.

«Сили оборони України володіють найбільшим у світі досвідом успішного захисту в сучасній війні. Все, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом, на безпеку наших партнерів. Цим потрібно займатися цілеспрямовано», – переконаний Глава держави.

Володимир Зеленський окремо наголосив на необхідності шанобливої, чіткої та вчасної комунікації з рідними воїнів, зокрема із сім'ями загиблих захисників України.

«Спілкуючись із різними бригадами, із різними нашими воїнами, ми часто бачили, як люди отримували нагороду, ще коли були живі. А в руки цю нагороду отримувала вже родина після смерті воїна. Це абсолютно несправедливо, і треба розв’язати це питання. Це не дрібниця, це деталь поваги», – пояснив він.

Президент наголосив, що продовження повномасштабної війни потребує нового рівня прозорості, адже українські воїни та суспільство мають довіряти всьому сектору оборони.

«Сьогодні суспільство перебуває в дуже складній емоційній ситуації. Максимальна прозорість і максимальне збереження довіри – це міцність для всього сектору. І це буде одним із пріоритетів міністра», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави закликав нового очільника Міноборони робити швидкі конкретні кроки на шляху глибокого реформування відомства.

«Війна триває, і саме довіра – це те, що може зміцнити Міністерство. Нова політика Міністерства оборони України. На чолі з новим міністром оборони», – переконаний Президент.

«Бережіть, будь ласка, воїнів. Слава Україні!» – додав Глава держави.

Зі свого боку Рустем Умєров зазначив, що для нього найбільша честь стати міністром оборони в такий історичний для країни час.

«Я вдячний Президентові України за довіру. Україна поверне своє, і цього разу кожен метр і кожен сантиметр нашої землі буде під українським прапором», – сказав він.

Міністр наголосив, що його відомство має стати головною інституцією для координації сил оборони, а вся його діяльність повинна бути спрямована на посилення українських військових і забезпечення їх усім необхідним.

За словами Рустема Умєрова, у напрямі міжнародної співпраці потрібно створювати нові партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні й тематичні альянси.

Ще одним своїм пріоритетом новий міністр оборони назвав нульову толерантність до корупції та діджиталізацію, узгодження з міжнародними стандартами НАТО всіх процедур закупівель.

Міністр також наголосив на необхідності розвитку українського оборонного виробництва, яке МОУ всіляко підтримуватиме.

«Наш план – перемога. Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога швидше», – резюмував Рустем Умєров.