Президент представив новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України новопризначеного голову Олега Іващенка.

«Сила держави завжди має спиратися на достатнє знання про кожен напрям, на якому Україна бореться, конкурує чи розвиває свої партнерства. Ґрунт, на якому будується державна політика, – це інформація, якою ми в державі володіємо, та розуміння процесів, які відбуваються в життєво важливих сферах для нашої держави і для наших партнерів. За час цієї війни Служба зовнішньої розвідки України довела, що здатна здобувати саме таку інформацію й забезпечувати нашу державну силу якісним аналітичним ґрунтом. Дякую всім вам за це», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до присутніх.

Окремо Глава держави подякував колишньому очільнику СЗР Олександру Литвиненку за результати роботи Служби зовнішньої розвідки та висловив упевненість, що тепер він поєднає набутий досвід із потенціалом Ради національної безпеки і оборони України.

Президент акцентував, що новопризначений керівник СЗР генерал Олег Іващенко – фахівець, який чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну мету нашої держави.

«В умовах об’єктивно обмежених ресурсів ми повинні знаходити можливості та правильно ними користуватися, щоб Україна могла знищувати окупанта, захищати своїх людей, звільняти свою територію та постійно зміцнювати наші зв’язки зі світом, і не лише з традиційними партнерами України в Європі та Північній Америці, але й в усіх інших частинах світу. Присутність України у світі має стати глобальною, щоб потенціал України був максимальним», – наголосив Володимир Зеленський.

Серед завдань СЗР, які назвав Президент: робота всюди у світі, де є та можуть бути українські інтереси; виграш України всюди, де путінська система намагається щось здобути для себе; значне розширення української присутності та своя роль у тих частинах світу, де відбувається конкуренція ключових глобальних сил; здобуття документальних матеріалів, якісної інформації про наміри різних суб’єктів глобальних та регіональних відносин.

«І п’яте – дуже нагальне й практичне – щодо специфіки роботи Служби зовнішньої розвідки. У час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно. Саме такого потенціалу заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал», – резюмував Глава держави.

Президент вручив Олегу Іващенку службове посвідчення.

Зі свого боку очільник Служби зовнішньої розвідки України подякував за довіру.

«Як військова людина усвідомлюю весь рівень відповідальності перед Президентом, державою та українським народом. Визначені вами завдання є пріоритетними для Служби, для розвідувальної діяльності. Вірю в колектив Служби зовнішньої розвідки», – зазначив він.

На представленні також були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.