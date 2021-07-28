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Президент: Представництва Кримської платформи працюватимуть не лише в столиці України, а й у низці країн задля деокупації АРК

22 серпня 2021 року - 21:56

Президент: Представництва Кримської платформи працюватимуть не лише в столиці України, а й у низці країн задля деокупації АРК

Офіси Кримської платформи, які працюватимуть задля деокупації Автономної Республіки Крим, діятимуть не лише в Україні, а й у низці інших країн. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю телеканалу «Інтер», яке він разом з дружиною Оленою дав напередодні 30-ї річниці незалежності.

«Кримська платформа існуватиме не тільки в Києві. У Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти, – там будуть відкриватися ті чи інші напрями, пов’язані з деокупацією Криму», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також нагадав, що ідея створення такого майданчика виникла у нього після зустрічі в Нормандському форматі, на якій було запропоновано не порушувати тему півострова.

«Коли я піднімав тему Криму, мені сказали: це питання не піднімається. Я запитав: а де це питання піднімається? І ООН, і Євросоюз завжди підтримують Україну – це правда, а де предметно обговорюється питання мілітаризації, деокупації Криму, всі проблемні гуманітарні, соціальні питання тощо? Чи є такий майданчик? Такого майданчика немає», – зауважив Президент.

Тож у Глави держави з’явилася ідея створення об’єднаного офісу, який тепер існуватиме під назвою «Кримська платформа», з фахівцями, котрі щодня працюватимуть не лише у столиці. 

За словами Володимира Зеленського, декларацію за результатами установчого саміту мають підписати 45 країн, однак, зауважив він, документ є відкритим, тому інші держави теж матимуть змогу приєднатися до цієї декларації.

«Впевнений на сто відсотків, будуть приєднуватися», – сказав він і додав, що є країни, які не можуть підтримати цю платформу з різних причин, політичних чи економічних, зокрема й через тиск Росії.

Державам, які вже підтримали ініціативу Кримської платформи, Президент висловив подяку.

«Хочу подякувати, наразі це 45 країн, всім лідерам, суспільствам цих країн – це значить, що вони обрали сміливих лідерів для своїх держав, – за таку безпрецедентну підтримку», – резюмував Володимир Зеленський.

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