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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Президент прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна – Європейський Союз

6 жовтня 2020 року - 15:20

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до міста Брюсселя для участі у двадцять другому Саміті Україна – Європейський Союз.

Це буде перший двосторонній саміт Європейського Союзу з країною-партнером, який пройде в Брюсселі у традиційному «живому» форматі з початку пандемії COVID-19.

Делегацію України на Саміті очолює Президент Володимир Зеленський, делегацію ЄС – Президент Європейської ради Шарль Мішель.

Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19 та подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні. Окрему увагу буде приділено безпековій ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також обговоренню шляхів посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

На полях Саміту відбудеться підписання низки фінансових угод між Україною та ЄС у межах Європейського інструменту сусідства.

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