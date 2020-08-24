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Президент присвоїв статус національної хоровій капелі «Дударик»

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Президент присвоїв статус національної хоровій капелі «Дударик»

Президент України Володимир Зеленський присвоїв статус національної Львівській державній академічній чоловічій хоровій капелі «Дударик» з колективом-супутником хором хлопчиків.

Відповідний указ Глава держави підписав під час зустрічі з ректорами закладів вищої освіти Львівщини в межах робочої поїздки до регіону.

«Я вас вітаю й отримую задоволення, підписуючи цей указ», – сказав він, звертаючись до керівника колективу.

Президент назвав капелу справжнім українським брендом.

«Багато є колективів, які дали тисячі концертів. Але головне, що ці колективи несуть пам'ять, історію, вони є серцем України. А ще вони дарують задоволення сотням тисяч глядачів», – зазначив Володимир Зеленський.

«Є колективи, які культурно надихають – не тільки в Україні, а в цілому світі», – додав він.

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Робоча поїздка Президента України до Львівської області

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